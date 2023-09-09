شواطئ رأس البر تستقبل روادها هربا من حرارة الطقس.. صور

تشهد شواطئ رأس البر استمرار إقبال المصطافين والرواد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة لقضاء الأوقات السعيدة والاستمتاع بشاطئ رأس البر، في أواخر أيام المصيف الذي ينتهي في نهاية شهر سبتمبر الجارى، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ، بتواجد فريق إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، بالإضافة لعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ ، وتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ،
هذا إلى جانب استمرار فعاليات مبادرة الهلال الأحمر المصري ؛ حيث قام فريق المبادرة - بالتنسيق مع إدارة الشاطئ - بتقديم خدمات الاسعافات الأولية للمصطافين ورواد الشاطئ وتقديم الدعم النفسي للأطفال التائهين وذويهم ، بالإضافة لتوعية المصطافين ورواد الشاطئ عن كيفية التعامل مع الإصابات المختلفة كلسعات القنديل وضربات الشمس والإنهاك الحراري ، وكذا التوعية بنوعية الملابس المناسبة في الأجواء الحارة وضرورة شرب السوائل ، يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال موسم صيف 2023 .
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