تعرف على مشروعات حياة كريمة ببنى سويف.. تخدم قرابة مليون نسمة

وشهدت محافظة بنى سويف الانتهاء من انشاء مستشفى إهناسيا التخصصي الذي جرى تشغيله تجريبيًا بعد تطويره ضمن خطة تطوير المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بتكلفة 262 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية لخدمة نحو 300 ألف مواطن .

ويعد المستشفى التخصصي بمدينة اهناسيا أحد مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، حيث تضم المستشفى 106 أسرة، منها الأقسام الداخلية بالإضافة إلى أقسام العناية المركز والحضانات وقسم الكلى الصناعي بالإضافة إلى الأقسام الداخلية بالمستشفى والتي تضم بالإضافة إلى الرعاية المركزة والحضانات اقسام الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية.

كما تضم المستشفى 36 سرير كلى صناعي، 12 حضانة، 8 أسرة عناية مركزة، 18 سرير ولادة، 7 غرف عزل، بالإضافة إلى سكن الأطباء ومدرسة للتمريض.