تعرف على تمثال المحارب الرومانى بمتحف آثار الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

يضم متحف آثار الغردقة ، الآلاف من القطع الأثرية المختلفة والتى ترجع إلى عدة عصور مختلفة بداية من العصر الفرعونى المتأخر والفرعونى والروماني والقبطى والإسلامي والحديث.

ويوجد داخل منطقة معروضات القطع الأثرية الرومانية قطعة نادرة لمحارب روماني، يطلق عليها تمثال المحارب، والتى تعد من أهم القطع الرومانية المعروضة داحل المتحف .

من جانبه قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف الغردقة، أن تمثال المحارب الروماني صمم بارتداءه الملابس الرومانية وهو يحمل السيف والدرع لإعلان الحرب ويظهر في حالة التأهب للقتال والتمثال واقفا علي قاعدة خشبية، وهو تمثال من البرونز.