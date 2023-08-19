قطع أثرية للترابط الأسرى فى العصر الفرعونى بمتحف آثار الغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

يضم متحف آثار مدينة الغردقة، العديد من القطع الأثرية المختلفة، التى ترجع لعدة عصور مختلفة بينها العصر الفرعونى، من بين تلك القطع ما يوضح الترابط فى العصر الفرعونى.

وتوضح تلك القطع من داخل أروقة متحف الغردقة فكرة ترابط الأسرة المصرية القديمة، وهو ما ركز عليه الفنان المصرى القديم ووضح متجلياً فى نحته لهذه اللوحات والتماثيل العائلية.

من جانبه، قال مينا مكرم وكيل الشئون الأثرية بمتحف آثار الغردقة، أن الوحدة العائلية المكونة من الأب والأم والأطفال هى الركيزة الأساسية التى قامت عليها الحضارة المصرية القديمة، حيث يتجلى ذلك بوضوح فى العديد من التماثيل واللوحات التى تصور الزوج والزوجة معاً.

وأضاف أن عادة ما كان الأبن الأكبر يصور على اللوحات الجنائزية وهو يقدم القرابين إلى والديه، بل وأحيانًا ما كانت شجرة النسب لعدد من الأسلاف تسجل على اللوحات أو فى مقاصير المقابر، وترسخ مفهوم الترابط العائلى فى مصر القديمة كنتيجة تلقائية ومباشرة للعقيدة الدينية عند المصرى القديم.

وأوضح أن شكلت الديانة المصرية القديمة فى الأساس وفقًا للمفهوم الأسري الذي يظهر على هيئة ثالوث من زوج من المعبودات ذكر وأنثى وبالإضافة إلى طفلهما الإلهى، وكان أشهرهم على الإطلاق أوزوريس وإيزيس مع أبنهما حورس والذين شكلواً معا ثالوثهم الخاص بهم والأشهر في تاريخ وديانة مصر القديمة.