تطوير مصانع الأسمدة يتصدر المشروعات الاستثمارية لقطاع الأعمال العام

كتب عبد الحليم سالم

تتصدر مشروعات تطوير مصانع الأسمدة أبرز المشروعات التى تتضمنها الخريطة الاستثمارية لوزارة قطاع الأعمال العام فى شركاتها التابعة على رأسها مشروع تطوير مصانع كيما فى أسوان، حيث قررت كيما، تأجيل اعتماد السعر النهائي لمشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم وفقاً لشروط التسوية الودية المبرمة مع شركة تكنومونت الإيطالية.

ووفق بيان الشركة للبورصة، فإن قرار العمومية بإرجاء الموافقة لمزيد من الدراسة؛ إذ دعت إلى تكثيف المفاوضات مع الشركة الإيطالية للوصول إلى سعر أفضل وإعادة العرض على الجمعية العامة، حيث سبق ووافق مجلس الإدارة على العرض المقدم من شركة تكنومونت الإيطالية بتنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة إنتاجية 600 طن/يوم حامض و 665 طن/يوم نترات أمونيوم (سماد - نقية لأغراض الصناعية).

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع 297 مليون دولار عبارة عن (1.6 مليار جنيه و مبلغ 245 مليون دولار) بنظام تسليم المفتاح،

وأظهرت المؤشرات المالية لكيما ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 82.6%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة، في بيانها للبورصة أنها حققت أرباحاً بلغت 1.19 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى يونيو 2023، مقابل أرباح بلغت 651.48 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المالي الماضي إلى 6.61 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 4.44 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

أما المشروع الثاني هو انتاج أمونيا (تقليدية) بالسويس

الهدف من المشروع : زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع شركة النصر للأسمدة (السويس) الفرصة تعد شركة النصر للأسمدة من رواد انتاج الامونيا في السوق المصرى، وتزايد الطلب في مصر وافريقيا، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار

ويتمثل المشروع الثالث في تطوير مصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)عبر زيادة الطاقة الانتاجية لمصانع الشركة من 1200 طن يوم لتصبح 1320 طن/يوم، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 750 مليون دولار.

وتتضمن الخريطة الاستثمارية المشروع الرابع ، وهو تطوير خطوط انتاج اليوريا بمصانع شركة الدلتا للأسمدة (طلخا)

وتبلغ الطاقة الانتاجية : 2250 طن /يوم، كما تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 250 مليون دولار.