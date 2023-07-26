إطلاق المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان لتناول القضايا البيئية

أكدت الدكتورة أسماء محمد محمود، مدير عام الإدارة العامة للبيئة بأسوان، فى بيان صحفى، أن إطلاق المنتدى يمثل أهمية فى تناول القضايا البيئية داخل المجتمع المصرى و الأسوانى، من بينها قضايا المشروعات الخضراء الذكية، والحد من استخدام البلاستيك، والتصدى لقضية التغيرات المناخية.

وأضافت الدكتورة أسماء، أنه تم عقد ندوة على هامش إطلاق المنتدى، بمشاركة ممثلى الجهات الحكومية، والمجتمع المدنى، والمهتمين بقضايا البيئة، تناولت أهداف المبادرة الوطنية لا للبلاستيك، و تدشين نظام فعال لجمع القمامة بمدينة اسوان، بالإضافة إلى التعريف بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ضمن انطلاق المرحلة الرابعة لمبادرة محافظ أسوان العلم الأخضر والمنفذة بمعرفة الإدارة العامة لشئون البيئة بالمحافظة وبمشاركة جهات ومؤسسات مجتمعية وإدارة مشروعك بالمحافظة والمكتب العربي للشباب والبيئة والاتحاد النوعي للبيئة بالإضافة إلى الجمعية المصرية المتكاملة بالمحافظة، وتم الرد على جميع الأسئلة للاستفسار عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وقد لاقت الندوة تفاعلا كبيرا من المشاركين.

من جهته، قال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان، إن المنتدى المحلى للتنمية المستدامة بأسوان، يضم المنتدى فى عضويته ممثلين لجمعيات أهلية و حكوميين وخبراء يعملوا معا من أجل تحقيق الرفاهية فى القضايا البيئية لمواطنى أسوان، مضيفا أن فكرة المنتدى، جاءت كتطوير لاعمال المنصة المحلية للتغيرات المناخية التى ساهمت بشدة فى العام الماضى فى توعية الشارع الأسوانى بالتغيرات المناخية وأهمية إنعقاد قمة المناخ العالمى التى إستضافتها مصر فى شرم الشيخ.

وأشار إلى أنه تم تطوير المنصة وتحويلها إلى منتدى محلى يركز على أنشطة المبادرة الوطنية لا للبلاستيك التى أطلقتها جمعية المكتب العربى للشباب و البيئة، وتهدف المبادرة إلى توعية المواطنين بخطورة البلاستيك والحد من استخداماته وضرورة التحول عنه وإستخدام بدائل أكثرها أمانا.

شهدت محافظة أسوان، إطلاق المنتدى المحلى للتنمية المستدامة، بمشاركة الإدارة العامة للبيئة بمحافظة أسوان، و الاتحاد النوعى للبيئة ومصنع كيما أسوان ومبادرة العلم الأخضر والمبادرة الوطنية لا للبلاستيك.