اليوم السابع
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المصلون بالجامع الأزهر يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:03 م
المصلون بالجامع الأزهر يؤدون صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا المصلون بالجامع الأزهر يؤدون صلاة الغائب
كتب لؤى على

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أدى آلاف المصلين بالجامع الأزهر اليوم صلاة الغائب، ترحما على أرواح ضحايا زلزال المغرب والعاصفة «دانيال» في ليبيا، وذلك عقب أداء صلاة الجمعة، متوجهين إلى المولى عز وجل بالدعاء والتضرع أن يرحم أشقائهم من ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، وأن يقي العالم من شرور تلك الكوارث، حيث أم المصلين الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، بحضور عدد من قيادات وعلماء الأزهر الشريف.

وكان الأزهر الشريف قد أعرب عن كامل تضامنه مع الشعبين المغربي والليبي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي المغربية، والإعصار والفيضانات العنيفة التي أصابت شرق ليبيا، ما أودى بحياة الآلاف، فيما لا يزال الآخرين في عداد المفقودين، كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الشعبين الليبي والمغربي، في ضحايا الزلزال والإعصار المدمرين، داعيا العالم للتضامن من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.

جانب من صلاة الغائب
جانب من صلاة الغائب

 

صلاة الغائب
صلاة الغائب

 


الازهر الشريف

احمد الطيب

الزلزال

اعصار ليبيا



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