المسمارى: 1.2 مليون شخص تضرروا من العاصفة "دانيال"

وكالات

قال المتحدث باسم الجيش الوطنى الليبى، أحمد المسمارى، إن أكثر من 1.2 مليون شخص، ليبى وغير ليبى، فى منطقة الجبل الأخضر تضرروا من جراء العاصفة "دانيال"، التى أودت بحياة أكثر من 11 ألف شخص فى مدينة درنة وحدها، بحسب سكاى نيوز.