الصليب الأحمر: هناك أمل بالعثور على أحياء في المناطق المنكوبة بليبيا

وكالات

أكد عاجل الصليب الأحمر، أن أمل العثور على أحياء في المناطق المنكوبة من فيضانات درنة في ليبيا لا يزال موجود.

وقد أطلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة نداء، لجمع أموال تزيد على 71 مليون دولار من أجل تأمين مساعدة فورية لنحو 250 ألف شخص في ليبيا، هم الأكثر تضررا جراء الفيضانات التي نتجت عن العاصفة "دانيال"، محذرا من وضع "كارثي".

وقدرت الهيئة عدد المتضررين مباشرة من الكارثة بنحو 884 ألف شخص، حسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى خشية السلطات الليبية أن تكون الحصيلة البشرية فادحة، وسط خسائر هائلة في المدينة التي كانت يعد سكانها بمئة ألف نسمة قبل الكارثة. في حين أفاد وزراء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب بأعداد متضاربة، لكنها تتخطى جميعها 2600 قتيل، بينما يعد المفقودون بالآلاف.