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مساجد مصر تقيم اليوم صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على ضحايا المغرب وليبيا

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:30 ص
مساجد مصر تقيم اليوم صلاة الغائب عقب صلاة الجمعة على ضحايا المغرب وليبيا صلاة الغائب - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب وإعصار ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى. 
 
وكانت قد قامت الصفحة الرسمية للأزهر على فيسبوك بتغيير الغلاف الرسمي cover photo وصورة البروفايل profile picture  تضامنًا مع المأساة التي تعرض لها الشعب الليبي، وكتبت صفحة الأزهر الشريف عليها جملة "اللهم لطفَك ورحمتَك بأهلنا في ليبيا".
 
وكان فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، قد قدم التعازى للشعب الليبي الشقيق في ضحايا العاصفة والفيضانات العنيفة، داعيًا العالم للانتفاضة من أجل إغاثة المحاصَرين والمنكوبين، وتقديم يد العون للمتضرِّرين، والإسراع لإنقاذ الأرواح.
 

صلاة الغائب

المغرب

ليبيا

اعصار دانيال

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