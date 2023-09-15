الشباب والرياضة تنظم دورة التعليم المدنى داخل قرى حياة كريمة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

نظمت الإدارة المركزية للتعليم المدنى بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بنى سويف دورة التعليم المدنى تحت شعار تنمية- مواطنة -جمهورية جديد ، داخل قرية طنسا بنى مالو التابعة لمركز ببا إحدى قرى حياة كريمة ببنى سويف.

وافتتحت مديرية الشباب و الرياضة ببني سويف إدارة التعليم المدني فعاليات دورة التعليم المدني للشباب والفتيات من سن 18: 35 عام والتي أدارها خالد هيبه مدرب التعليم المدني وزارة الشباب وتضمن برنامج التدريب الوحدة الثانية من برنامج التعليم المدني الشباب والمشاركة لتحديد أهداف المشاركة وأهمية مشاركة، الشباب ودور الفرد في حل مشاكل المجتمع وأهمية التخطيط لتفعيل المشاركة وأيضاً صنع القراروتحديد نوعية المعلومات التي يحتاجونها كي يشاركوا في اتخاذ قرار بخصوص موقف ما.

أقيمت الدورة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إيمان عبد الجابر وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمد غنيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم المدني وهشام الجبالي مدير عام الشباب والرياضة ببني سويف وناصر رمضان وكيل المديرية للشباب ومتابعة وحضور أحمد يحيي مدير إدارة التعليم المدني، وغاده شحاته إبراهيم مسئول التعليم المدني.



الشباب والرياضة تنظم دورة ببنى سويف



تدريب شباب وفتيات بنى سويف



جانب من الدورة



دورة التعليم المدنى ببنى سويف



دورة العالمين المدنى داخل قرى حياة كريمة



