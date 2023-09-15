السيطرة على حريق داخل محل عطارة بمدينة المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي من إخماد حريق فى محل عطارة، بشارع الزخرفية ، بحي ابو هلال جنوب مدينة المنيا ، ولا توجد خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد نشوب حريق هائل بمحل عطارة الصابرين ، بحي ابو هلال ، جنوب مدينة المنيا، وعلي الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإطفاء، والدفاع المدنى، وتم السيطرة علي الحريق ، دون خسائر في الأرواح.

وأفادت التحريات الاولية، أن الحريق التهم محل العطارة بالكامل، وتم السيطرة عليه لمنع امتداده الي المحلات المجاورة والأدوار العلوية ورجحت التحريات أن يكون بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.