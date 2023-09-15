اليوم السابع
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الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية ضمن مبادرة "كلنا واحد"

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 03:11 م
الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية ضمن مبادرة "كلنا واحد" مبادرة كلنا واحد
كتب محمود عبد الراضي

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فى إطار مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي تؤكد على الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمني الهادف إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، فقد قامت وزارة الداخلية من خلال منظومة "أمان" بتجهيز وإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للأطفال.

كما تم  توزيع عبوات تحتوى على سلع غذائية متنوعة على الأسر الأكثر احتياجا بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ويأتي ذلك بالتنسيق مع كافة القطاعات ومديريات الأمن بمحافظات (القليوبية – دمياط – السويس – الإسماعيلية – مطروح – بنى سويف – شمال سيناء – بورسعيد – الدقهلية)، تعزيزاً لروح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين في مختلف المناسبات.

حيث تم إيفاد مأموريات من قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة أنحاء الجمهورية لتوزيع تلك المساعدات على مستحقيها بأماكن إقامتهم.

يأتي ذلك في إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية في المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.


كلنا واحد

مبادره كلنا واحد

توزيع شنط المدارس

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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