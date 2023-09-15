اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التعليم حياة.. مبادرة حياة كريمة لتنمية مهارات الطلاب في الحاسب الآلي

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:50 م
التعليم حياة.. مبادرة حياة كريمة لتنمية مهارات الطلاب في الحاسب الآلي حياة كريمة

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مبادرة جديدة تحت عنوان " التعليم حياة"،  لمساعدة الطلاب على تعلم أساسيات الحاسب الآلي، وتعليم الأهالي كيفية الوصول إلى المنصات التعليمية، ومتابعة أداء أبنائهم.

 

الفعالية التي تم تنظيمها في أسيوط، هي جزء من فعاليات متعددة في عدة محافظات، بالاشتراك بين مؤسسة حياة كريمة ووزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم، ضمن اهتمام مؤسسة حياة كريمة ببناء الإنسان بجانب المشروعات القومية.

 

تبدأ الفعالية ببعض الأنشطة الرياضية ومحاولة إيصال المعلومة إلى المشاركين من خلال الأنشطة المختلفة، لتعلم كيفية إدارة الوقت والتخطيط الجيد للمستقبل، بمشاركة نحو 100 طالب وطالبة.

 

 

 

 


حياه كريمه

التعليم حياه

وزاره التربيه والتعليم



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