التحفظ على 11 ألف لتر سولار و4 آلاف لتر بنزين بحملات رقابية فى الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بالدقهلية ، حملات مكبرة علي عدد من المخابز والمحال التجارية في نطاق المحافظة، حيث تشكلت مجموعة من الحملات يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، تحت إشراف على حسن، وكيل المديرية، محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية.

وقامت حملات المجمعة بالمديرية بالإشتراك مع مديرى الادارات التالية (جمصة ، بندر المنصورة ، المنزلة ، بندر ميت غمر ، السنبلاوين) تم تحرير (61) مخالفة تموينية في حملات رقابية على المخابز

وجاءت مخالفات المخابز بتحرير بإجمالي (25) محضرا، كالآتي : عدد 1محضر تجميع بطاقات ( 43بطاقة )، 2محضر عدم نظافة ادوات العجين، 1محضر عدم وجود سجل تفتيش، 1محضر تجميع دقيق بقيمة ( 29 شيكارة )،6 محاضر عدم مطابقة للمواصفات، 1محضر انتهاء من الإنتاج، 13 محضر نقص وزن مابين (7- 18 ) جم

وجاءت مخالفات الأسواق حيث تم تحرير (36) محضرا جاءت كالآتي 14محضر عدم إعلان عن الأسعار،14 محضرا عدم وجود شهادة صحية، 1محضر سلع بدون فواتير، 3محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية ( تاجر تمويني)، 1محضر عدم إعلان عن اسعار المقررات التموينية ( تاجر تمويني)، 1محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، 1محضر تجميع سلع تموينية بقيمة 1700جنيه ( تاجر تمويني)، 1 محضر استيلاء على سلع تموينية( مواد بترولية)، إضافة إلي التحفظ علي 11700لتر سولار، 4000 لتر بنزين 80 -400 كجم سكر، 500 كجم فول سوداني

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور، على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد دايره، المشرف العام على مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والمحال لضبط المخالفين