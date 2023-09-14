ضبط 3500 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء فى حملة تموينية بالغربية

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ،حملة تموينية لتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ،ومكافحة جميع أساليب الغش التجارى والاستيلاء على السلع التموينية المدعمة ،من ادارة الرقابة التموينية بالمديرية ،والتفتيش المفاجئ على الأنشطة التجارية والتموينية بمركزي طنطا وكفر الزيات.

أسفرت الحملات عن ضبط 3500لتر سولار ،قام المسؤل عن احد محطات الوقود بمركز طنطا ،بتجميعهم واخفاءهم عن الأجهزة الرقابية بغرض البيع في السوق السوداء ،بازيد من السعر الرسمي ،كما تمكنت من ضبط 145 عبوة مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الادمي بأحد المحلات ،وتحرير 16 محضر جنحة عدم اعلان عن الأسعار لمحلات مواد غذائية ،كما تم تحرير 4 محضر جنحة بيع سجاير بازيد من السعر الرسمي ،و3 محضر جنحة عدم حمل شهادة صحية ،كما تم ضبط المسؤل عن احد المخابز البلدية بمركز زفتى ،لتجميعة 4 شيكارة دقيق من حصة المخبز بغرض البيع في السوق السوداء ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بالوقائع والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات