الاستماع لأقوال شهود عيان فى حادث تصادم تريلا وسيارتين ودراجة نارية بحلمية الزيتون

كتب بهجت أبو ضيف

فحص رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان حادث اصطدام سيارة تريلا بدراجة نارية وسيارتين، فى ميدان حلمية الزيتون، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر، لكشف ملابسات الحادث، وبيان خط سير سائق السيارة التريلا المتسبب في الحادث.

كما استمع رجال المباحث لأقوال مالكي السيارتين التي تعرضتا للاصطدام، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وإجراء معاينة لحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بها.

واستجوب رجال المباحث سائق السيارة المتهم، ومن المقرر عرضه على الطب الشرعي عقب التحقيق نعه، لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى حلمية الزيتون ، بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم سيارة تريلا بسيارتين ودراجة نارية، بكوبرى أبن الحكم اتجاه ميدان الحلمية، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة النارية، وإصابة ابنه، وحدوث تلفيات بسيارتين، وتم نقل الضحيتين للمستشفى فيما تم القبض على سائق التريلا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.