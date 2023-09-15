اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:47 م
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استفادة 45 ألف سيدة من خدمات "حقك تنظمى" بمرحلتيها الأولى والثانية فى الدقهلية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 07:15 م
استفادة 45 ألف سيدة من خدمات "حقك تنظمى" بمرحلتيها الأولى والثانية فى الدقهلية حملة حقك تنظمى
الدقهلية - محمدالحبشي

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أعلن الدكتور شريف مكين ، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، موضحا أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية  بلغ 44898 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 34314 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة، من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون، بحضور مشرفين من  الوزارة عمرو زياد محمد حمدي، احمد الشرة، وائل السيد.
 
وأوضحت الدكتورة عبير عبد الغنى، وكيل المديرية، إلى أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ 15734 سيدة على مستوى المحافظة منهن 11867 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من لوالب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون وتوجهت بالشكر لجميع الفرق الطبية بالمديرية والوحدات الصحية و العيادات المتنقلة على الجهد المبذول خلال الحملة .
 
وأضافت الدكتورة سحر ثابت، مدير إدارة تنظيم الأسرة أن الحملة تعمل علي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.

الصحة الإنجابية

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