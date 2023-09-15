وأفاد مكتب وزيرة صحة الولاية - حسبما ذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم الجمعة، بأنه تم تأكيد إصابة رجل يبلغ من العمر 39 عاما بالفيروس في مقاطعة "كوزيكود" وذلك بعد ثبوت إيجابية العينات الخاصة به، مضيفا أنه تحت الملاحظة في المستشفى.

وأشارت القناة إلى أن الفيروس تسبب بالفعل في مقتل شخصين هذا العام في كيرالا وهو رابع تفش للفيروس منذ عام 2018.

كانت وزير الصحة في ولاية كيرالا فينا جورج قد أوضحت يوم الأربعاء الماضي أن هناك 706 أشخاص على قائمة المخالطين، من بينهم 77 شخصا في الفئة عالية الخطورة، بينما هناك 153 شخصا من العاملين في المجال الصحي.

وأضافت جورج أن الولاية تأمل في اكتشاف العدوى بشكل استباقي قبل أن يتم تأكيد الإصابات في المعامل، مشيرة إلى أن إدارة الولاية تركز على تتبع الحالات المخالطة مبكرا وعزلها في حال ظهور أي أعراض عليها.

وأرسل المعهد الوطني لعلوم الفيروسات ومركز راجيف غاندي للتكنولوجيا الحيوية سيارات فحص متنقلة، لتعزيز عمليات الفحص. كما يتواجد فريق مركزي لمراقبة الوضع في الولاية.

جدير بالذكر أن نيباه هو فيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى الإنسان، ولكنه يمكن أن ينتقل أيضا من خلال الأطعمة الملوثة أو بين البشر بشكل مباشر.

ويعاني الأشخاص المصابون بالفيروس من الحمى وضيق التنفس والصداع والقيء، وذلك بحسب منظمة الصحة العالمية. فيما يعاني المصاب في الحالات الشديدة من التهاب في الدماغ وتشنجات، وقد تتطور الأعراض إلى غيبوبة.

وبخلاف توفير الرعاية والدعم، فليس هناك أي لقاحات مضادة أو علاجات فعالة للشفاء من عدوى الفيروس التي يصل معدل الوفيات فيها إلى حوالي 70%.