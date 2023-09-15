إندونيسيا تستهدف إنتاج سيارات كهربائية بحلول عام 2025

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أفاد الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار الإندونيسى لوهوت بنسار باندجايتان، بأن بلاده تستهدف إنتاج وصنع سيارة كهربائية بحلول عام 2025 أو 2026.

ونقلت وكالة أنباء "آنتارا" الإندونيسية عن باندجايتان قوله، خلال ندوة فى جاكرتا: "فى عام 2025 أو 2026، ستصنع إندونيسيا سيارات كهربائية من قبل أبناء الأمة".



وأشار إلى أن هناك العديد من شركات السيارات الكهربائية، التى تمثل نصف حجم الإنتاج العالمي، مهتمة بإندونيسيا كما رحبت إحدى الشركات العالمية المصنعة للمركبات الكهربائية بتطوير المركبات الكهربائية فى إندونيسيا.



وأضاف: "لقد تحدثنا إلى الشركة منذ أشهر، وكانت الذروة هى أننا عرضنا بحثًا مشتركًا لإنشاء سيارة كهربائية فى إندونيسيا قبل يومين، حاليًا، نناقش الأمور الفنية، وقد وافق الرئيس على ذلك."



ووفقًا لباندجايتان، فإن الوقت الحالى هو أفضل وقت لإندونيسيا لامتلاك وتطوير السيارات الكهربائية، حيث إن إبداع أبناء الأمة منذ التحول العالمى من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية يحدث بوتيرة سريعة".