وكالات الأنباء

أعلن مسؤول باكستانى كبير، اليوم الجمعة، إعادة فتح المعبر الحدودى الرئيسى بين أفغانستان وباكستان، بعد إغلاقه لمدة 9 أيام.



وأغلق معبر طورخم الحدودى بين الدولتين المتجاورتين، بعد أن تبادلت قوات من الجانبين إطلاق النار، ما أدى إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين ومئات الشاحنات المحملة بالبضائع.



وقال مسؤول أمني في طورخم، طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الأمر، إن "سلسلة من المحادثات بين المسؤولين الباكستانيين والأفغان حلت المشكلة وتم فتح الحدود"، حسبما نقلت "رويترز".



وأضاف أن آلاف المركبات المحملة عالقة على جانبي الحدود عند نقطة العبور الواقعة في شمال غرب باكستان.



وقالت باكستان، إن إدارة طالبان حاولت التعدي على أراضيها بتشييد "مبنى غير قانوني" واتهمت القوات الأفغانية "بإطلاق النار بشكل عشوائي".



وقالت وزارة خارجية طالبان، إن قوات الأمن الباكستانية أطلقت النار على القوات الأفغانية أثناء قيامها بإصلاح موقع أمني

قديم بالقرب من الحدود.