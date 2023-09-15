إطلاق قافلة بيطرية علاجية مجانية بمنطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة بالوراق

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة إطلاق قافلة علاجية مجانية بالجهود الذاتية لخدمة المواطنين في الأماكن الأكثر احتياجاً بناحية منطقة جزيرة محمد وعزبة الخلايفة بحي الوراق، وذلك بمشاركة أطباء إدارة الوراق البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطرى بالجيزة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتوجيهات اللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وأسفرت جهود القافلة عن رش 1000 رأس حيوان وعدد من الزرايب ضد الطفيليات الخارجية، وتجريع 800 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 36 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وعمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لـ15 رأس ماشية.

وشهدت القافلة علاج 112 رأس حيوان من الأمراض الباطنية، وعلاج 57 رأس من الأبقار والجاموس لأمراض الرعاية التناسلية والعقم، وعلاج 150 طائر ضد الأمراض البكتيرية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية.