اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 05:32 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابات بالرصاص في صفوف الفلسطينيين بعد قمع الاحتلال مسيرة بغزة

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 04:05 م
إصابات بالرصاص في صفوف الفلسطينيين بعد قمع الاحتلال مسيرة بغزة قمع الاحتلال
أ ش أ

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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالإختناق اليوم / الجمعة /، خلال قمع قوات الإحتلال الإسرائيلي للمتظاهرين بالقرب من السياج الفاصل، شرق مدينة غزة .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا " أن مراسلها أفاد بأن جنود الإحتلال المتمركزين داخل مواقعهم وآلياتهم العسكرية المحصنة أطلقوا الرصاص المعدني، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، صوب عشرات الشبان والفتية الذين يتظاهرون شرق المدينة إحتجاجا على الحصار المفروض على القطاع وإستمرار جرائم الإحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن شابا أصيب بالرصاص المعدني في قدمه، فيما أصيب العشرات بحالات إختناق.

 


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