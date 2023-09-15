"أوقاف القليوبية" تنظم قافلة دعوية لقرية بتمدة فى بنها

القليوبية إبراهيم سالم

نظمت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، قافلة دعوية بقرية بتمدة دائرة مركز بنها، شملت مجموعة من الأنشطة والفعاليات المختلفة من درس للسيدات، ثم مقرأة للأئمة والمشايخ، ثم مجلس الصلاة علي النبي بمناسبة بدء شهر مولد مبي الأمة، ثم صلاة وخطبة الجمعة ثم أداء صلاة الغائب علي ضحايا إعصار دانييال بدولة ليبيا، وكذلك ضحايا زلزال دولة المغرب الشقيق، واختتامها بأنشطة الطفل، بحضور ما يزيد عن 300 طفل وفتاة من أبناء القرية.

وكشف الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية انطلقت تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ضمت أئمة ومشايخ أوقاف القليوبية، حيث تم تدشينها بقرية بتمدة دائرة مركز بنها، وبدأت فعالياتها في الساعة العاشرة صباحا بدرس لسيدات القرية وحتي الساعة الحادية عشرة، شارك به عدد من واعظات الأوقاف بالقليوبية، أعقبه مقرأة الأئمة ضمت مجموعة من مشايخ القليوبية من حسني الصوت، ثم مجلس الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم، بمناسبة بدء شهر مولد سيد الخلق، ثم الدعاء لضحايا إعصار دانييال بدولة ليبيا، وكذلك الدعاء لضحايا زلزال المغرب العربي الشقيق.

وتابع وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أنه بعد ذلك تم أداء صلاة الجمعة بمسجد القرية، ثم بعد ذلك تم أداء صلاة الغائب لضحايا إعصار دانييال بدولة ليبيا، وكذلك الدعاء لضحايا زلزال المغرب العربي الشقيق، ثم بعد ذلك تم متابعة النشاط الصيفي للطفل، والذي تخلله مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة ما يزيد عن 300 طفل وفتاة من أبناء القرية، ثم اختتام اللقاء بمجلس الصلاة علي النبي.