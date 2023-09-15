أنشطة وفعاليات فنية فى "ثقافة المنوفية" خلال أسبوع

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود مديرية الثقافة في تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة بهدف إثراء الوجدان الثقافي ورفع الوعى القومى لدى المواطنين .

وأوضح أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة بالمحافظة، أنه تم إقامة 103 أنشطة ثقافية وفنية بـ 27 موقعا ثقافيا بإجمالى ألف و 571 مستفيد وذلك خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر و بالتعاون مع التربية والتعليم ومنطقة الوعي الأثري والتضامن الاجتماعي والمحليات والتعليم العالي والأوقاف والكنيسة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".

واضاف مدير مديرية الثقافة أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الإرتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين واكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، وكذا تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي .

وأشار محافظ المنوفية إلى حرص واهتمام القيادة السياسية بالنهوض بقطاع الثقافة والفنون كونهم أحد أدوات القوى الناعمة التي تشكل ضمير الإنسان المصري، مؤكدا أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفعاليات الثقافية والفنية.