اليوم السابع
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الجمعة، 15 سبتمبر 2023 12:05 م
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توزيع أكثر من 14 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 10:55 ص
توزيع أكثر من 14 ألف شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى المنوفية توزيع شنطة مواد غذائية بالمنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن توزيع ما يزيد عن 14 ألف شنطة مواد غذائية ضمن مشروع " صكوك الأوقاف " لتوزيعها على الفئات الأكثر استحقاقا بمراكز شبين ومنوف وأشمون والباجور وبركة السبع، خلال النصف الأول من شهر سبتمبر.
 
يأتي هذا في إطار المسؤولية المجتمعية  لتخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم، في ضوء توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لهم لرفع العبء عن كاهلهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وانطلاقا من التعاون المثمر بين محافظة المنوفية، ووزارتي التضامن الاجتماعي والأوقاف .
 
ومن جانبه أكد محافظ المنوفية، أن الدولة المصرية تسير بخطى علمية واضحة وملموسة في مجال الإرتقاء بمستوى حياة الفئات الأكثر احتياجاً، مثمناً الدور الرائد لوزارتى الأوقاف والتضامن الاجتماعي في دعم ورعاية المواطنين غير القادرين، وتقديم أوجه الرعاية لتلك الفئات .
 
 
 
 
 


 

 


محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

تضامن المنوفية

توزيع مواد غذائية



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