5 عادات ضارة تضعف عملية الهضم بعد تناول الوجبات.. منها النوم بعد الأكل

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت شخصًا يعاني من مشاكل صحية في الأمعاء بشكل متكرر، فأنت بحاجة إلى إلقاء نظرة على روتين ما بعد الوجبة والتخلص من العادات التي تعيق عملية الهضم، يحب العديد من الأشخاص أخذ قيلولة بعد الظهر على أمل تعويض نقص النوم أثناء الليل، بعد تناول الوجبة، يقترح العديد من خبراء الصحة المشي بضع خطوات لموازنة نسبة السكر في الدم وتسهيل عملية الهضم وفقا لدراسة، يمكن لجلسة المشي السريع بعد الأكل لمدة 30 دقيقة أن تحسن استجابة نسبة السكر في الدم بعد الوجبات، إليك بعض الأشياء التي يجب عليك تجنبها ، وفقا لما نشره موقع "hindustantimes".



5 عادات ضارة قد تضعف عملية الهضم لديك: النوم بعد تناول الوجبات: عليك مقاومة الرغبة في النوم مباشرة بعد تناول الطعام، حيث يؤدى الاستلقاء إلى عليك مقاومة الرغبة في النوم مباشرة بعد تناول الطعام، حيث يؤدى الاستلقاء إلى الحموضة وعسر الهضم، اختر المشى بدلاً من ذلك.



2. صالة الألعاب الرياضية يؤدي الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية مباشرة بعد تناول الوجبة إلى تحويل تدفق الدم بعيدًا عن عملية الهضم، مما يجعله أقل كفاءة، اترك ساعة على الأقل قبل ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.



3. شرب الشاي أو القهوة هذه المشروبات يمكن أن تعيق امتصاص الحديد وقد تؤدي إلى اختلال التوازن المعدني، إذا كنت بحاجة إلى مشروب بعد الوجبة، فاختر الماء الدافئ أو شاي الأعشاب.



4. التدخين التدخين بعد الأكل هو ضربة مزدوجة لصحتك، فهو لا يضر رئتيك فحسب، بل يعطل أيضًا عملية الهضم.



5. تناول الفواكه على الرغم من أن الفواكه مغذية، إلا أن تناولها مباشرة بعد الوجبة يمكن أن يسبب الانتفاخ وعدم الراحة، انتظر قليلاً قبل تناولها.

ليس هناك شك في أن الهضم الجيد يلعب دورًا مهمًا في الصحة العامة، عندما يتم هضم الطعام جيدًا، يتحسن توافر العناصر الغذائية، وهذا سيضمن حصولك على ما يكفي من البروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات والدهون الصحية وغيرها من العناصر الغذائية الدقيقة والكلية في نظامك للاستمتاع بصحة جيدة