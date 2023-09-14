وصول كميات كبيرة من تقاوى القمح للإدارة الزراعية بالقنطرة شرق بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن المهندس أحمد سليمان البعلي مدير عام الإرشاد الزراعي بالإسماعيلية ، الاستعداد للموسم الشتوي القادم، حيث وصلت كميات كبيرة من تقاوي القمح المدعمة والمعتمدة، والمنتجة من وزارة الزراعة إلى مقر الادارة الزراعية بالقنطرة شرق تميهدا لتوزيعها علي المزارعيين ، وهي الدفعة الاولي من صنف مصر 3 وهو صنف مقاوم للاصداء ويتحمل الجفاف والملوحة.

وأضاف: قامت لجنة من قسم الإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات لتوعية المزارعين بطرق تجهيز الأراضي لاستقبال التقاوي، واتباع الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى إنتاجية زراعية لهذا الموسم الشتوي، والتسهيل على المزارعين لتحفيزهم وتشجيعهم للتوسع في التنمية الزراعية المستدامة، وأول دفعة تقاوي تقدر ب 1200 شيكارة وسوف تتوالي وصول دفعات أخري من الاصناف المعتمدة حسب الخريطة الصنفية للمنطقة، وسوف يتم تكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين بمختلف قري المركز لحث المزارعين على زيادة المساحات لزيادة الإنتاجية من محصول القمح الإستراتيجي وتم بالفعل اختيار الحقول الإرشادية.

وأكد أنه تم توفير تقاوى المحاصيل الشتوية بالأسعار المدعمة منها القمح وزن العبوة 30 كيلو و ‏الفول البلدي وزن العبوة 35 كيلو والبرسيم وزن العبوة 10 كيلو والشعير وزن العبوة 30 كيلو.

وأوضح المهندس نفادي محمد مدير عام الادارة الزراعية بالقنطرة شرق، أن هناك اهتمامًا كبيرًا برفع إنتاجية محصول القمح ، مؤكدًا أن الحقل الإرشادي يمثل نموذجًا يحتذى به لجميع المزارعين في تطبيق التوصيات الفنية الخاصة لزراعة المحصول وان المستهدف زراعتة هذا العام من محصول القمح بمركز القنطرة شرق يقدر بحوالي 10 الاف فدان.

وقال المهندس محمد عبد المقصود رئيس قسم الإرشاد الزراعي أنه يتم تنفيذ ايام حقلية لكي تحقق فائدة تعليمية تعود على المزارعين بنتيجة إيجابية، كما يحفزهم ويدفعهم لتنفيذ التوصيات الإرشادية الجديدة التي لمسوا آثارها ونتائجها، لتدريب المزارعين على العمليات الزراعية المختلفة، كان لهذه الجهود أثرها الطيب في تقوية العلاقة بين المزارعين والإرشاد الزراعى والباحثين.

وسوف يتم توعية المزارعين بالتوصيات الفنية لمحصول القمح فى المرحلة الحالية والقادمة ومنها الاهتمام بعمليات الخدمة وتجهيز الأرض ومقاومة الحشائش العريضة والرفيعة ، طبقا لتوصيات وزارة الزراعة.