اليوم السابع
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الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:18 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا مدارس 2023" بمركز التنمية الشبابية في الشيخ زايد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:16 م
محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا مدارس 2023" بمركز التنمية الشبابية في الشيخ زايد جانب من الافتتاح
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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افتتح اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء،  معرض "أهلًا مدارس 2023"، والذي يقام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ومبادرة كلنا واحد، لتوفير مستلزمات المدارس؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من أدوات دراسية وملابس للطلبة وبأسعار مخفضة. 
 
وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، وأكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية، أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب عن الإسماعيلية،رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثالث،أعضاء الغرفة التجارية بالإسماعيلية،أعضاء مجلس سيدات الأعمال ،ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة. 
 
يشارك في المعرض،الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسماعيلية، 115 عارض وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد. 
وحرص المحافظ خلال الافتتاح على اللقاء بعدد من المشاركين بالمعرض، والاستماع لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم؛ لتوفير مناخ إيجابي لهم وبيئة عمل مناسبة.
 
ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30٪ للتخفيف على الأسرة المصرية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة. 
 
ووجه محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية و الغرفة التجارية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصا علي تقديم افضل المنتجات و المعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.

الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية معرض اهلا مدارس

الغرفة التجارية



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