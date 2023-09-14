وزيرة خارجية فرنسا: ممتنون لمصر لمدنا بالغاز العام الماضى

كتب أحمد جمعة

أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن نتائج الأزمة الأوكرانية الروسية له تداعيات في ارتفاع الأسعار وخاصة الطاقة وتاثير ذلك على الآمن الغذائي، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم مصر لتحقيق الأمن الغذائي، داعية الجانب الروسي لوقف الحرب فى أوكرانيا وضرورة ضغط الدول لتحقيق ذلك.

أشارت الوزيرة الفرنسية في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري أن فرنسا تقدر التحرك المصرى الداعم لفرنسا لتوفير الغاز والطاقة العام الماضي، متوجها بالشكر والتقدير لمصر ودورها الكبير في المنطقة، لافتة إلى أن العلاقات السياسية ممتازة وأيضا على الصعيد الاقتصادي وهناك شركات عدة تستثمر في مصر، موضحة ان فرنسا تشارك في دعم مصر بمشروع مترو الأنفاق، مشيرة لزيارة الرئيس الفرنسي جاك شيراك، عندما كان يشغل منصب رئيس وزراء فرنسا، لتدشين خط مترو الأنفاق، داعية الشباب المصري لتعلم اللغة الفرنسية بشكل واسع ونحن حريصون على دعم مصر في هذا الإطاري، مضيفة " نحن ممتنون لكم واقول ذلك بدون مواربة على دعمنا العاجل بالغاز العام الماضي دون تأخر".

اوضحت ان معرض رمسيس في باريس متميزا للغاية والشعب الفرنسي ينظر بتقدير كبير لمصر وشعبها وحضاراتها.