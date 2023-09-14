وزير الخارجية: العلاقات المصرية الفرنسية استراتيجية وتاريخية

كتب أحمد جمعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، اعتزاز مصر بالعلاقات مع فرنسا التي تعد استراتيجية على أسس العلاقات التاريخية الممتدة، مشيرا لوجود ارادة سياسية حقيقية توثيق العلاقات بين البلدين ومواجهة التحديات التي تواجه البلدين، موضحا أن الوزيرة الفرنسية التقت الرئيس السيسي لبحث سبل تعزيز العلاقات في كافة المجالات.

وأوضح وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظريته الفرنسية بقصر التحرير، أن المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت للقضايا الاقليمية في الشرق الاوسط وليبيا، متقدما بالتعازي لليبيا والمملكة المغربية جراء الاعصار والزلزال التي ضرب البلدين، لافتا إلى ان المباحثات تطرقت للوضع في الساحل والصحراء والوضع في سوريا والعراق، مؤكدا وجود توافق في الرؤى للتوصل بين مصر وفرنسا للوصول لحلول للمشكلات التي تواجه المنطقة، معربا عن تطلع مصر الكامل لتعزيز وتوثيق التعاون مع فرنسا في القطاع الثقافي والتعليمي.

اوضح ان المشاورات ستكون مستمرة بين البلدين، معبرا عن تطلع مصر لزيارة لوزير خارجية فرنسا ايمانويل ماكرون إلى مصر.