نصائح لمرضى التهاب المفاصل.. أبرزها النشاط البدنى والتمارين الخفيفة

كتبت نهير عبد النبى

وفقا لبيانات مركز السيطرة على الأمراض بالولايات المتحدة، فإن التهاب المفاصل أ كثر انتشارا لدى النساء من الرجال وتكون أعلى بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 64 عاما.

وتشير الأبحاث أن هذا قد يكون بسبب انخفاض النشاط البدني عند النساء مقارنة بالرجال. هذا النقص يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الضغط على مفاصل الشخص ويسبب الألم.

وحسب ما ذكره موقع uchealth تقول ميليسا سامرز، دكتوراه في الطب الرياضي لجراحة العظام وجراحة الكتف والأستاذ المساعد في قسم جراحة العظام والطب الرياضي في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا: "لهذا السبب تعتبر التمارين الرياضية مهمة جدًا، لأنها تساعد في كسر دورة الألم ".

توصي وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية بأن يمارس الرجال والنساء البالغون ما لا يقل عن 150 دقيقة أسبوعيًا من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة (أي شيء يجعل قلبك ينبض بسرعة).

ما هي الأنشطة البدنية الموصى بها؟

-إذا كنت تفضل الأنشطة الهوائية مثل الجري، فإن الحد الأدنى هو 75 دقيقة في الأسبوع. وينبغي أن يقترن ذلك بيومين على الأقل في الأسبوع من نشاط تقوية العضلات.

-تميل الأنشطة منخفضة التأثير، مثل ركوب الدراجات والسباحة، إلى أن تكون أقل إجهادًا للمفاصل من الأنشطة عالية التأثير، مثل الجري والقفز.

-لتقوية العضلات، تأكد من التركيز على جميع مناطق الجسم،بما في ذلك الرقبة والظهر والبطن. وتذكر أن أي تمرين، ولو لمدة خمس دقائق، له فوائد صحية كبيرة.

نصائح للمساعدة في علاج آلام المفاصل

-ارتداء أحذية ثابتة وداعمة فإن أقدامنا هي الأساس ، وإذا لم تعمل بشكل صحيح، فقد يؤدي ذلك إلى تغيرات ميكانيكية في الركبة والورك وأسفل الظهر. أظهرت الدراسات أن الأحذية المستقرة والداعمة تعمل على تحسين آلام الركبة عند المشي لدى المرضى الذين يعانون من التهاب مفاصل الركبة.

-تجنب الكعب العالي - قد يساهم استخدام الكعب العالي، خاصة مع الوزن الزائد، في زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام لدى النساء.

-ارتداء حقائب الظهر يمكن أن يسبب الألم في الكتفين والرقبة والظهر. فإذا كنت تستخدمين حقيبة توضع فوق الكتف، فتأكدي من أنها تحتوي على أحزمة سميكة أومبطنة، وجوانب بديلة يمكنك حملها عليها طوال اليوم

-تجنب حمل الحقائب الثقيلة حاول تخفيف الحمولة التي تحملها إلى الحد الذي لا تلاحظ فيه أي إجهاد من حملها.