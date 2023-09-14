اليوم السابع
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مكتب دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية يقدم العديد من الخدمات للشباب

الخميس، 14 سبتمبر 2023 06:00 م
مكتب دياكونيا بالكنيسة الكاثوليكية يقدم العديد من الخدمات للشباب كنيسة - صورة أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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تهتم الكنيسة الكاثوليكية بقطاع الشباب بشكل كبير، حيث تنظم دورات إعداد قادة للمستقبل وتمكين الشباب فى المجتمع عن طريق تعليمه حرفة أو منحة وأيضا من مختلف الأطياف فى المجتمع.

وذكر الأب كيرلس نظيم مسئول مكتب دياكونيا للتنمية بالكنيسة الكاثوليكية فى تصريحات خاصة لليوم السابع "لدينا خدمة مكافحة الإدمان للشباب التى يريد أن يتعافى بالتعاون مع بعض المصحات المختلفة يجلس بها الشاب المتعاطى لمدة 6 أشهر كاملة بتكلفة من الكنيسة الكاثوليكية حتى يتعافى ويصبح عضو فعال فى المجتمع وتكون معتمدة فى وزارة الصحة".

وتابع: نستطيع أن نعد الشباب وفقا لاهتماماته ومجالات تميزه وموهبته ونستطيع أن نعطى منح للدراسة فى الخارج ودورات أخرى لإعداد قادة فى مصر حيث يوجد 3 شباب من الكنيسة الكاثوليكية فى البرنامج الرئاسى للرئيس السيسى وموجودين فى المبادرات المختلفة ودورهم نقل هذه الخبرات والدورات وما تعلموه من فكر وطرق الحياة المختلفة للشباب فى المجتمع فيخلق جو مناسب وهذه هى فكرة القيادة.


الكنيسه الكاثوليكيه

مكتب دياكونيا

خدمات الشباب

خدمات المدمنين



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