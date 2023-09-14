اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مقتل 3 جنود من الجيش الهندى إثر اشتباكات مع متمردين فى كشمير

الخميس، 14 سبتمبر 2023 01:00 ص
مقتل 3 جنود من الجيش الهندى إثر اشتباكات مع متمردين فى كشمير الجيش الهندى
وكالات

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أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بمقتل 3 ضباط في الجيش الهندي إلى جانب شرطي في اشتباكات منفصلة اندلعت في الجزء الهندي من إقليم كشمير مع "المتمردين" خلال اليومين الماضيين.

وذكرت الوكالة نقلا عن مسؤولين هنود، أن القوات الحكومية الهندية شنت عملية مشتركة ضد المسلحين في وقت متأخر من مساء يوم الثلاثاء في أنانتناغ بمنطقة كوكرناغ في كشمير.

وأوضح الجيش الهندي، في بيان رسمي، أنه أعقبت الاشتباكات يوم الثلاثاء فترة هدوء خلال الليل ثم استؤنف القتال من جديد يوم الأربعاء.

وقالت الشرطة إن ضابطين برتبة كولونيل وميجور وشرطي واحد قتلوا، فيما لم يعلق المسؤولون على سقوط ضحايا من المسلحين في كوكرناج.


الهند

الجيش الهندي

كشمير

إقليم كشمير



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