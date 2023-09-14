مصرع 2 في حادثى غرق منفصلين بالمنشأة والعسيرات جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى شخصين مصرعهما غرقا في حادثين منفصلين الأول طفل يبلغ من العمر 12 سنة وذلك بناحية أولاد حمزة بالعسيرات والانى بغرق شخص يبلغ من العمر 18 سنة بناحية قرية أولاد سلامة، بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاه جنوب المحافظة.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغين الأول بغرق الطفل ع . م . ي 12 سنة مصرعه غرقا بناحية قرية أولاد حمزة تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى العسيرات المركزى وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة والذى جاء فيه أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وجاء البلاغ الثانى بغرق المدعو أ . ع . أ 18 سنة تم إنتشال الجثة وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاه المركزى وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة وتبين أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

ذكر أن مستشفى المراغة المركزى أستقبل طفل يبلغ من العمر ستة عشر سنة جثة هامدة عقب مصرعه داخل حمام السباحة تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا بوفاة طفل داخل حمام السباحة بإحدى القرى بمركز المراغة وتم نقل الجثة للمستشفى المركزى وتم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة.

وبالفحص تبين عقب الإنتقال والمعاينة بغرق الطفل ص. ع. م البالغ من العمر 16 سنة داخل حمام سباحة بإحدى القرى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة تم إنتشال الجثة، وتم نقلها لمقر مستشفى المراغة المركزى الكائن بناحية قرية أولاد إسماعيل حاليا نظرا لإحلال المستشفى الأصلى.

تم توقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، والذى أفاد أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال الواقعة، وتم إخطار جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.