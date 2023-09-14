اليوم السابع
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مستشار المناخ العالمى: إعصار دانيال فقد 60% من تأثيره لدخوله ليبيا من البحر

الخميس، 14 سبتمبر 2023 08:03 م
مستشار المناخ العالمى: إعصار دانيال فقد 60% من تأثيره لدخوله ليبيا من البحر الدكتور مجدى علام مستشار المناخ العالمى
محمد شعلان

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أكد الدكتور مجدى علام مستشار المناخ العالمى وأمين اتحاد خبراء البيئة العرب، أن العلماء يحذرون منذ 25 سنة بأن شيء ما تغير في نظام البيئة العالمى، موضحا أن العالم يشهد تغيرا عنيفا فى المناخ.
 
وأشار الدكتور مجدى علام، خلال لقاء ببرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، إلى أنه لا يستطيع شخص في العالم حتى هذه اللحظة أن يتنبأ بوقوع الزلازل، وعلميا لا يوجد على سطح الكرة الارضية أي نظام يستطيع توقع حدوث زلزال.
 
وكشف الدكتور مجدي علام، أن الإعصار الذى حدث فى ليبيا أقل من التأثيرات المنتظرة، قائلا: "تيار الإعصار كان عنيفا ودخوله بحريا كسر حوالى 60% من آثاره البحرية، ولو كان دخل لقلب ليبيا كان وضع الخسائر 5 أو 6 أضعاف ما حدث".

مستشار مناخ عالمي

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