مد فترة التسجيل فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية" حتى 20 سبتمبر

كتبت هبة السيد

أعلنت مبادرة "أشبال مصر الرقمية" مد فترة التسجيل للدفعة الثانية (23/24) التى تستهدف إعداد جيل من الكوادر المتميزة من طلاب المدارس في مجالات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات المختلفة، ليصبح مؤهلا لمجتمع مصر الرقمية، وقادرا على مواكبة أحدث تكنولوجيات العصر ومتطلبات المستقبل محليًا وعالميًا، حيث يستمر التسجيل عبر الموقع الرسمي للمبادرة حتى 20 سبتمبر الجارى، وذلك وفقا لصفحة المبادرة على فيسبوك.

وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الدفعة الأولى من مبادرة أشبال مصر الرقمية فى مايو 2022، وهى منحة مجانية مقدمة للطلاب المتفوقين من الصف الأول الإعدادى حتى الثانى الثانوى من جميع المدارس المصرية فى كافة المحافظات، ولمُددٍ تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات وفقًا للمرحلة العمرية والمستوى الدراسى للمتقدمين؛ على أن يستوفى الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالمبادرة شروط التقديم ومعايير القبول الخاصة بكل عام دراسي.

وتنتهج المبادرة منهاج تنمية مهارات طلاب المدارس وفقاً لأحدث التطورات العالمية فى مختلف المجالات التكنولوجية مثل: الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات، وعلوم البيانات، والأنظمة المدمجة بالإضافة إلى بناء المهارات الشخصية الحياتية والقيادية للطلاب، وكذلك تنفيذ أنشطة علمية وثقافية واجتماعية لبناء الشخصية المصرية القيادية القادرة على التفاعل مع علوم المستقبل.

جدير بالذكر أن المبادرة توفر رحلة تعليمية متكاملة وبيئة تشاركية تفاعلية محفزة على الإبداع والتميز والابتكار لدى النشء من خلال توفير عناصر تدريب متنوعة للطلاب وإتاحة التدريب العلمى والعملى بالتعاون مع الشركات والمؤسسات المحلية والدولية المتخصصة فى العلوم التكنولوجية المختلفة.