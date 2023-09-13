محافظ قنا يوجه بوضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحى بمصنع سكر دشنا

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، اجتماعًا موسعا، لمناقشة وضع حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحى الخاصة بمصنع سكر دشنا، جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، ومحمد نصر، مدير عام البيئة، والمهندس كمال الجمل، مدير عام مديرية الرى، والمهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والحسين محمد مدير فرع جهاز شئون البيئة بقنا، والمهندس أحمد صلحى محمود مدير مصنع سكر دشنا، و عبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ قنا، مسئولى المصنع بضرورة التنسيق الكامل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإجراء المقايسات اللازمة لربط خطوط الصرف الصحى للمصنع بشبكات الصرف الصحى العمومية لمدينة دشنا، وتسديد مقايسة التوصل، على أن يتم التنفيذ فور تسديد المقايسة.

وأوضح محافظ قنا، أن المشروع سوف يساهم فى الارتقاء بمستوى الصحة والنظافة العامة وتحقيق أقصى استفادة من مياه الصرف، وتوفير خدمات البنية التحتية المتكاملة بأعلى معايير الجودة.