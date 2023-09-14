محافظ قنا يتفقد ختام فعاليات قافلة مجلس الوزراء الطبية بقرية أولاد نجم بهجورة

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، فعاليات ختام القافلة الطبية التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مديرية الصحة بقنا، و جامعة جنوب الوادى ، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور أحمد السيد، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي.

قال محافظ قنا، إن اليوم الختامي من فعاليات القافلة شهد إقبالا كثيفا من المواطنين للاستفادة من الخدمات الطبية للقافلة، مشيرًا إلى أن القافلة شملت الكشف الطبي وتقديم العلاج بالمجان، كما تضمنت 10 تخصصات هي "القلب - العظام - الجراحة العامة - الصدر - الرمد - الأطفال - النساء والتوليد - الأنف والأذن - الباطنة – جلدية".

وأضاف الداودي، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للقافلة الطبية بتعاون كامل من المحافظة والأجهزة التنفيذية، للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين، وتحقيق أهداف القافلة في تقديم الرعاية الطبية للفئات الأكثر احتياجا علي مدار 4 أيام، حيث تم تنظيم القافلة يوميّ الإثنين والثلاثاء الماضيين بقرية العسيرات بمركز فرشوط، واستفاد منها 1451 مواطنا، يوم الأربعاء والخميس بقرية أولاد نجم بهجورة بمركز نجع حمادي، وقد استفاد من خدماتها بالأمس 1478 مواطنا، لافتا إلى اكتشاف 695 حالة تحتاج إلي نظارات طبية، و275 حالة تحتاج إلي إجراء عمليات مياه بيضاء، وسوف يتم توفير النظارات وإجراء العمليات لتلك الحالات عقب انتهاء فعاليات القافلة.

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن تعاون اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور حسام المصري مع مديرية الصحة بقنا وجامعة جنوب الوادي ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم القافلة يأتي تتويجا لجهد مشترك من الشركاء لدعم المناطق الاكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية، بهدف دعم جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".