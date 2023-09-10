رفع كفاءة الطرق بشوارع جامعة جنوب الوادى استعدادا للعام الدراسى الجديد

قنا صابر سعيد

قال الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي ، إن الجامعة بدأت في أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق وأعمال الرصف، حيث تم الانتهاء من تطوير الأجزاء المرورية بشوارع الحرم الجامعي.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي، رئيس الجامعة، إلي أن الهدف من أعمال التطوير تحقيق الأمن والسلامة وتفادى الحوادث وتحقيق السيولة المرورية داخل الحرم الجامعي، وتوفير أرصفة آمنة للمشاة، وذلك في إطار استعدادات جامعة جنوب الوادي لبدء العام الدراسي الجديد.

وتابع رئيس الجامعة، أنه تم عمل حملات للنظافة والتجميل بما يحقق الشكل الجمالي والمظهر الحضاري داخل الحرم الجامعي، بكل الأماكن داخل الجامعة لاستقبال الطلاب في عامهم الجديد.