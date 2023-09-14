مبادرة "مشروعك" تمول 25 شخصا لإقامة مشروعات صغيرة فى المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قيام مديرية الصحة بتنظيم قافلة علاجية مجانية بقرية منشأة السلام التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا وذلك على مدار يومى 13 و14 من شهر سبتمبر الجارى، شاملة لكافة التخصصات الطبية وذلك لتقديم أوجه الدعم والرعاية الطبية لأهالى قرية منشأة السلام وطنوب وكفر ربيع والعزب المجاورة بتلا والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم.
من جانبه أشار الدكتور خالد عبدالغنى مدير مديرية الصحة، إلى أن القافلة تشمل تخصصات ( الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.
وقد وجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى .
فى سياق متصل، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال شهر أغسطس الماضي بلغ 44 فرصة عمل بنطاق المحافظة وذلك من خلال تنفيذ 25 مشروع بتمويل ما يقرب من 7 مليون جنية ،وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وتعزيز ثقافة العمل الحر .
وأوضح محافظ المنوفية أن فرص العمل التي وفرتها المبادرة للشباب من أبناء المحافظة تنوعت بين إقامة مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية ،موجها القائمين على البرنامج بضرورة التوسع في تكثيف الحملات التوعوية ولا سيما في القرى وتوفير آليات جاذبة للشباب و دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبني وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات للمتقدمين للحصول على القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج.
وأكد محافظ المنوفية على أن الهدف من " مشروعك " خلق فرص عمل جديدة للشباب والمرأة المعيلة بقري وأحياء المحافظة ، وذلك عن طريق تسهيل إجراءات حصول المتقدمين على قروض لإقامة المشروعات أو تطويرها وتوسعتها ، بهدف خلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، فى إطار جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين .
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