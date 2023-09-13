اليوم السابع
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استعدادا لموسم الشتاء

محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 12:42 م
محافظ المنوفية يشدد على مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء أعمدة إنارة
المنوفية – محمود شاكر

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وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقري بالتنسيق مع شركة الكهرباء وتشكيل لجان للمرور على الأعمدة الكهربائية، والتأكد من سلامة وأمان جميع أعمدة الإنارة والمحولات ومراعاتها لكافة اشتراطات الأمن والسلامة حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .
 
وأكد محافظ المنوفية على ضرورة مراجعة كافة وصلات كشافات الإنارة العامة وإحكام غلق اللوحات والفتحات الموجودة بالأعمدة وتغيير العوازل التالفة وذلك إستعداداً لإستقبال موسم الشتاء.
 
 
يأتي ذلك في إطار ما تقوم به محافظة المنوفية، من استعدادات مبكرة لإستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار وإتخاذ كافة التدابير اللازمة حفاظاً على الصالح العام.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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