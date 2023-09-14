وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت من بيت لحم 8 مواطنين، وجميعهم من مخيم عايدة ومخيم العزة، شمال بيت لحم، كما اعتقلت ثلاثة شبان من شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودى شرق المدينة.

وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، كما اعتقلت شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.