اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، 14 مواطنا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم أسيران محرران.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الخميس، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت من بيت لحم 8 مواطنين، وجميعهم من مخيم عايدة ومخيم العزة، شمال بيت لحم، كما اعتقلت ثلاثة شبان من شرق حي النهضة شرق رفح، لدى اقترابهم من الشريط الحدودى شرق المدينة.
وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت أسيرين محررين من بلدة بيت أمر شمال المحافظة، كما اعتقلت شابا من مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اعتقلت الأربعاء، شابين من بلدة قباطية، قرب بلدة يعبد غرب جنين.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها: إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد جمال حنايشة (27 عاما)، ويزيد اياد حنايشة، أثناء مرورهما على حاجز "دوتان" العسكرى المقام على أراضى بلدة يعبد.
وفى السياق ذاته اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على شاب قرب باب العمود بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، قبل اعتقاله.
وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على الشاب زياد أبو ناب، قبيل اعتقاله رغم إصابته.
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