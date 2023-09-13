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محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون حالة ضمن "100 يوم صحة"

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 01:23 م
محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية مجانية لأكثر من مليون حالة ضمن "100 يوم صحة" محافظ المنيا
المنيا-حسن عبد الغفار

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن إجمالي المنتفعين بالخدمات الطبية المجانية لحملة «100 يوم صحة» بالمحافظة ،تحت شعار (معاك من أول يوم) بلغ مليونا و 798 ألفًا و803 حالات منذ بدء الحملة بكافة مراكز الرعاية الأساسية ومستشفيات وزارة الصحة، فضلاً عن وجود فرق متنقلة تجوب المراكز والقرى والنجوع، وتستهدف جميع فئات المجتمع وكافة الأعمار، مناشداً المواطنين الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الحملة بكافة مواقعها الثابتة والمتنقلة للتيسير على المواطنين والوصول إلى أكبر عدد ممكن لتحقيق أهداف الحملة.
 
من جانبه، أوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة في تقريره ، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدماتها في الصحة العامة لــ 148 ألفا و388 حالة، و تطعيم 402 و723 ألف طفل وفحص 1914 طفلاً ضمن الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة ، مشيرا إلى تقديم الخدمة في مجال تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لحوالي مليون و165 ألف و279 سيدة، بالإضافة إلى تقديم 59 ألف و 456 خدمة طبية وعلاجية بالعيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية ، فضلاً عن تقديم الخدمات الأخرى في مجال الخدمات الوقائية والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي ضمن فعاليات الحملة.
 
وأضاف أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تقديم 22 ألفا و 327 خدمة تنوعت بين المرور على المنشآت الصحية وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة وإعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب تقديم 630 خدمة في مجال صحة البيئة وذلك من خلال المرور على محطات مياه الشرب ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وأخذ عينات مياه من حمامات السباحة.
 

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