اليوم السابع
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عودة 12 قطارًا على خط منوف للقيام من محطة القاهرة بدلًا من شبرا الخيمة غدًا

الخميس، 14 سبتمبر 2023 12:14 م
عودة 12 قطارًا على خط منوف للقيام من محطة القاهرة بدلًا من شبرا الخيمة غدًا قطارات السكة الحديد
كتب سيد الخلفاوى

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تسمح هيئة السكة الحديد غدا الجمعة، بعودة 12 قطارًا على خط منوف للقيام من محطة القاهرة بدلًا من شبرا الخيمة، وذلك ضمن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب، بعد تطوير أبراج الإشارات.
 
وغا يتم إلغاء إختصار قطارات ركاب خط (طنطا / منوف / القاهرة ) بمحطه شبرا الخيمة ووصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات (534/124/562/548/550/558/ ، 535/543/549/555/557/123)
 
 وكانت أعلنت الهيئة عن إعادة قيام ووصول بعض القطارات من محطة القاهرة بدلاً من اختصارها بمحطة شبرا الخيمة تيسيراً على الركاب وذلك إعتباراً من يوم الجمعة الماضية 8/9/2023، حيث تم إلغاء إختصار قطارات الثالثة التهوية الديناميكية الشغالة ما بين الإسكندرية / القاهرة بمحطه شبرا الخيمة ويتم وصولهم لمحطة القاهرة وهم قطارات ( 1108 -132 -32 -28 ، 7 – 23 – 31 – 35 )
 
يأتى ذلك استكمالًا لخطة إعادة قيام ووصول بعض القطارات وتنفيذاً لتعليمات المهندس محمد عامر – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

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