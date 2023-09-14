علماء: الأطفال أصحاب الاستعداد الوراثى للسكر عرضة للمرض حال إصابتهم بكورونا

كتبت إيناس البنا

كشف فريق دولي من الباحثين من المنصة العالمية للوقاية من مرض السكري المناعي الذاتي (GPPAD)، أن الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي لمرض السكري من النوع الأول والذين يصابون بكورونا قبل سن 18 شهرًا، يكونون أكثر عرضة بنسبة 5 إلى 10 أضعاف للإصابة بمرض المناعة الذاتية مدى الحياة، وذلك بعد مراقبة أكثر من 850 رضيعًا معرضًا للخطر بين عامي 2018 و2021.

وفقا لتقرير موقع " express" مرض السكري من النوع الأول هو اضطراب يستمر مدى الحياة حيث لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين، وهو الهرمون الحيوي لتنظيم مستويات السكر في الدم والحفاظ على طاقة الجسم.

العلامة الأولى للمرض هي تطور الأجسام المضادة الذاتية التي تحدد خلايا "جزيرة بيتا" في البنكرياس - تلك التي تنتج الأنسولين - لتدميرها بواسطة الجهاز المناعي.

تعتمد النتائج الجديدة على نتائج الدراسات السابقة التي أبلغت عن وجود علاقة بين الالتهابات الفيروسية – بما في ذلك تلك المرتبطة بـكورونا ومرض السكري من النوع الأول، ومع ذلك، هذا هو العمل الأول الذي يربط بين كورونا والمناعة الذاتية.

وفي دراستهم، اختبر البروفيسور إزيو بونيفاسيو من جامعة دريسدن للتكنولوجيا وزملاؤه بانتظام وجود الأجسام المضادة للجزيرة والأجسام المضادة لـ فيروس كورونا في 855 طفلاً تتراوح أعمارهم بين أربعة إلى 24 شهرًا.

تم تسجيل كل شخص في دراسة "تجربة الأنسولين الفموي الأولي" (POInT) التي أجرتها GPPAD بعد أن تم تحديد أن لديهم خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول بنسبة 10 %، بناءً على جيناتهم.

يكشف التقرير، كيف يمكننا الوقاية من مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال من خلال تدريب أجهزتهم المناعية عن طريق تناول الأنسولين عن طريق الفم.

ووجد الفريق أن ما يقرب من 20% من الأطفال الذين شملتهم الدراسة طوروا أجسامًا مضادة ضد فيروس كورونا أثناء الوباء، مما يشير إلى أنهم أصيبوا بالفيروس.

في المتوسط، وجد أن الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالأجسام المضادة للجزيرة بأكثر من الضعف إذا ظهرت عليهم أيضًا علامات الإصابة بعدوى كورونا.

وتبين أن معدل انتشار مرض السكري من النوع الأول كان أعلى عندما ظهرت عدوى كورونا في وقت مبكر بشكل خاص.

"ومع ذلك، فإن النتيجة الأكثر بروزًا هي أن خطر تطوير الأجسام المضادة كان أعلى لدى الأطفال الذين أصيبوا بالعدوى قبل أن يبلغوا من العمر 18 شهرًا - وخاصة عند عمر عام واحد تقريبًا، وكان لدى هؤلاء الأطفال خطر أكبر بحوالي خمسة إلى عشرة أضعاف لتطوير الأجسام المضادة التي تؤدي إلى مرض السكري من النوع الأول في وقت لاحق من الحياة.

في الوقت الحاضر، الباحثون ليسوا متأكدين من الآلية الدقيقة وراء زيادة خطر الإصابة بالمناعة الذاتية لدى الأطفال الصغار، ومع ذلك، فإن النتائج لديها القدرة على المساعدة في اكتشاف طرق لوقف مرض المناعة الذاتية المزمن من التطور في المقام الأول، نشرت النتائج الكاملة للدراسة في مجلة JAMA .