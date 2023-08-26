علامات بسيطة هتساعدك علي اكتشاف الإصابة بمرض السكر

كتبت إيناس البنا

في بعض الحالات ، يمكن أن يحدث مرض السكري فجأة، وهذا صحيح بشكل خاص لمرض السكري من النوع الأول ، وهو حالة من أمراض المناعة الذاتية حيث يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا المنتجة للأنسولين في البنكرياس ويدمرها.

من ناحية أخرى ، غالبًا ما يتطور مرض السكري من النوع 2 ، وهو الشكل الأكثر شيوعًا لمرض السكري ، بمرور الوقت، ثم هناك شيء يسمى مقدمات السكري ، وهي حالة صحية تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم والتي تكون أعلى من المعدل الطبيعي ولكنها ليست بعد في نطاق مرض السكري

وفقا لموقع " OnlyMyHealth ، يناقش مرحلة ما قبل السكري بالتفصيل، ويسلط الضوء على سبب عدم وعي الكثير من الناس بهذه الحالة.

ماذا يعني أن تكون مصابًا بمرض السكري



تعد مقدمات السكري بمثابة علامة تحذير على أن الفرد أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2، يشير بشكل أساسي إلى أن جسمك أصبح أقل كفاءة في معالجة الجلوكوز (السكر) ، مما قد يؤدي إلى مضاعفات إذا تركت دون إدارة.

يُعد تشخيص مقدمات السكري بمثابة فرصة تشجعك على اتخاذ خطوات استباقية لمنع أو تأخير تقدم مرض السكري، فهو بمثابة دعوة لإجراء تغييرات مهمة في نمط الحياة ، مثل اتباع نظام غذائي صحي، وزيادة النشاط البدني ، وفقدان الوزن إذا لزم الأمر، والإقلاع عن التدخين إن أمكن. يمكن أن تساعد هذه التغييرات في تحسين حساسية الأنسولين وتنظيم مستويات السكر في الدم وتقليل خطر الإصابة بمرض السكري والمضاعفات المرتبطة به.

ومع ذلك ، لا يعرف معظم الناس أنهم مصابون بمقدمات السكري، في الواقع ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن غالبية الأشخاص المصابين بمقدمات السكري غير مدركين لحالتهم لأنه على عكس الأعراض الأكثر وضوحًا لمرض السكري ، غالبًا ما تظهر مقدمات السكري بعلامات أكثر اعتدالًا أو حتى بدون علامات ملحوظة.

ما الذي يسبب مقدمات السكري؟

تحدث مقدمات السكري عادةً بسبب مقاومة الأنسولين أو ضعف استقلاب الجلوكوز. يوضح مركز السيطرة على الأمراض، "الأنسولين هو هرمون ينتجه البنكرياس ويعمل كمفتاح للسماح بدخول السكر في الدم إلى الخلايا لاستخدامه كطاقة، إذا كنت مصابًا بمقدمات السكري ، فإن الخلايا في جسمك لا تستجيب بشكل طبيعي للأنسولين. ينتج البنكرياس المزيد من الأنسولين لمحاولة استجابة الخلايا.

في النهاية ، لا يستطيع البنكرياس مواكبة النمو ، وسكر الدم يرتفع ، مما يمهد الطريق لمرحلة ما قبل السكري ومرض السكري من النوع 2 ".

علامات خفية لمقدمات السكري



تتضمن بعض علامات الإصابة بمقدمات السكري ما يلي:

زيادة العطش

كثرة التبول

التعب غير المبرر

رؤية مشوشة

الجروح بطيئة الشفاء

إذا استمرت هذه الأعراض أو إذا كان هناك تاريخ عائلي للإصابة بمرض السكري، يجب على المرء استشارة أخصائي رعاية صحية لإجراء مزيد من التقييم والاختبار"، مضيفًا أن "تعديلات نمط الحياة تلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الحالة ويمكن أن تؤخر بشكل كبير أو حتى منع ظهور مرض السكري ".

التدابير الواجب اتخاذها

فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتأخير مرض السكري أو الوقاية منه:

اتباع نظام غذائي متوازن ومغذي

الانخراط في نشاط بدني منتظم

الحفاظ على وزن صحي

إدارة مستويات التوتر

تجنب التبغ والاستهلاك المفرط للكحول

وفقًا للطبيب ، فإن الفحوصات والفحوصات المنتظمة ضرورية أيضًا لمراقبة مستويات السكر في الدم وتحديد أي تغييرات في الحالة.