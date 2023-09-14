ضبط 6500 علبة سجائر قبل بيعها بأزيد من سعرها خلال حملات تموينية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 6500 علبة سجائر بغرض تهريبها وبيعها بالسوق خلال حملات تموينية بمركز الإبراهيمية.

وافاد بيانا، انه قامت إدارة الرقابه التموينية، برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالاشتراك، مع قطاع وسط الشرقية برئاسة أبوطالب صلاح الدين بشن حملة تموينية بناءاً على المعلومات التي تفيد قيام بعض التجار بتجميع كميات كبيرة من السجائر والتصرف في الحصص المنصرفه لهم من شركة الدخان بغرض الإتجار بهم في السوق السوداء، بناحية شرقية مباشر وبندر الإبراهيمية و اسفرت الحمله عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي :-

المحضر رقم 6327 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لتصرفه في 2000علبة سجائر وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح.



المحضر رقم 6328 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لبيعه السجائر بأزيد من السعر الرسمي وتجميعه كميه من بدون فواتير تدل علي مصدرها.



المحضر رقم 6329 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجره بناحية شرقية مباشر لبيعها السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وكذا حيازتها كميه كبيره من السجائر المحليه والاجنبيه بدون فواتير تدل على مصدرها.



المحضر رقم 6330 لسنة 2023جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية بندر الإبراهيمية لإمتناعه عن البيع والإستيلاء على الحصه المنصرفه له وقدرها 2000 علبة سجائر محليه قام بالتصرف فيها بالسوق السوداء بقصد التربح ، وكذا حيازته كميه كبيره من السجائر بدون فواتير تدل على مصدرها.



المحضر رقم 6331 لسنة 2023 جنح الإبراهيمية ضد تاجر بناحية الإبراهيمية قام بالتصرف في الحصه المنصرفه له وقدرها 2500 علبة سجائر محليه وقام بالتصرف فيها وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وكذا تجميعه كمية كبيرة من السجائر المحلية والأجنبية بدون فواتير تدل على مصدرها.