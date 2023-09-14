اليوم السابع
Ads
الخميس، 14 سبتمبر 2023 05:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

تموين الغربية ضبط 44 طن حديد داخل مخزن و2500 لتر سولار فى حملة تموينية بالمحلة

الخميس، 14 سبتمبر 2023 04:10 ص
تموين الغربية ضبط 44 طن حديد داخل مخزن و2500 لتر سولار فى حملة تموينية بالمحلة جانب من المضبوطات
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية  برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية لتشديد الرقابه بمركز ومدينة المحلة.
 
أسفرت الحملة عن ضبط مخزن حديد تسليح ومواد بناء لقيام صاحبة بأحتكار كمية وقدرها 44 طن حديد تسليح بداخل المخزن دون إثبات الكمية فى سجلات الوارد والمنصرف بغرض افتعال الأزمات وغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك وتقدر الكمية بمبلغ وقدره 1.452000 مليون جنيه 
كما تم ضبط محطة رصيف بدون ترخيص والتحفظ على كميات من السولار المدعم بداخل التانك الموجود بالمحطة وقدرها 2500 لتر سولار مدعم تجميع بغرض إعادة بيعة فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.
 
وتمكنت الحملة من  ضبط مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص والتحفظ على كميات كبيرة من الملابس التى تحمل علامات تجارية عالمية adidas - nike والتحفظ على 2500 متر شرائط تحمل علامات تجارية عالميةadidas وnike وعدد 7000 علامة تجار عالمية وسوستة تحمل علامة adidas
بدخل محل بيع مستلزمات مصانع وتم سحب عينات لإرسالها لجهاز نقطة الاتصال بالقاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.

تم تحرير محاضر جنح بالمخابفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

الحملة في عضويتها أحمد البسطويسى، الدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية، والسيد أحمد الحواله، ومحمد السنوسى، وجورج غطاس، المفتشين بإدارة الرقابة التجارية وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة.
 

اخبار عاجلة

تموين الغربية

وكيل تموين الغربية

ضبط حديد وسولار

المحلة الكبرى



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة فى الغربية..إنشاء وحدة بيوجاز بقرية نهطاي.. المشروع يعمل على تحسين خواص التربة عبر توفير سماد عضوي.. يقلل من كميات المخلفات الحيوية والزراعية والقمامة.. ويهدف إلى رفع الوعي بأهمية وقيمة المخلفات..صور

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 11:00 م

انطلاق معارض" أهلا مدارس" بالمحافظات.. افتتاح فروع بالأقصر وقنا ودمياط والغربية والإسكندرية.. المعرض الرئيسى بالقاهرة يبدأ استقبال الجمهور الجمعة بمشاركة 170 عارض.. وتوفير الكتب الخارجية للطلاب بأسعار مخفضة

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 08:30 م

قافلة جامعة طنطا الطبية تقدم الرعاية لـ 1205 حالات بمدينتى رفح والشيخ زويد

الأربعاء، 13 سبتمبر 2023 06:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة