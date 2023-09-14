تموين الغربية ضبط 44 طن حديد داخل مخزن و2500 لتر سولار فى حملة تموينية بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين حملة تموينية لتشديد الرقابه بمركز ومدينة المحلة.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن حديد تسليح ومواد بناء لقيام صاحبة بأحتكار كمية وقدرها 44 طن حديد تسليح بداخل المخزن دون إثبات الكمية فى سجلات الوارد والمنصرف بغرض افتعال الأزمات وغلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك وتقدر الكمية بمبلغ وقدره 1.452000 مليون جنيه

كما تم ضبط محطة رصيف بدون ترخيص والتحفظ على كميات من السولار المدعم بداخل التانك الموجود بالمحطة وقدرها 2500 لتر سولار مدعم تجميع بغرض إعادة بيعة فى السوق السوداء والتربح بدون وجه حق.

وتمكنت الحملة من ضبط مصنع ملابس جاهزة بدون ترخيص والتحفظ على كميات كبيرة من الملابس التى تحمل علامات تجارية عالمية adidas - nike والتحفظ على 2500 متر شرائط تحمل علامات تجارية عالميةadidas وnike وعدد 7000 علامة تجار عالمية وسوستة تحمل علامة adidas

بدخل محل بيع مستلزمات مصانع وتم سحب عينات لإرسالها لجهاز نقطة الاتصال بالقاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية.



تم تحرير محاضر جنح بالمخابفات واخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.



الحملة في عضويتها أحمد البسطويسى، الدكتورة ولاء رشاد شاهين مدير عام الرقابة التجارية، والسيد أحمد الحواله، ومحمد السنوسى، وجورج غطاس، المفتشين بإدارة الرقابة التجارية وحازم طه مدير مكتب تموين مركز المحلة.