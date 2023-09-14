صحة الأقصر تقدم العلاج لـ840 مريضا فى قافلة بالمحاميد بحرى بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر ، فى الكشف على (840) مريضا فى قافلة علاجية تم تنظيمها داخل إدارة أرمنت بمدرسة المحاميد الإعدادية بحري، وذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.

ومن جانبه وجه الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، بتنظيم قافلة طبية علاجية على مدار يومين فى إدارة أرمنت داخل مدرسة المحاميد الإعدادية بحري، وذلك تزامناً مع مبادرة 100 يوم صحة، حيث تم توقيع الكشف على (840) مريض، حيث ضمنت التخصصات التالية:- (نساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة - والأطفال والجلدية والباطنة والرمد والجراحة – عظام وخدمات الأشعة والتحاليل والصيدلية)، بجانب الكشف العشوائي على السكر والضغط والإعتلال الكلوي.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، فى بيان صحفى، على إنه خلال فعاليات القافلة الطبية قام الأطباء بتجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج، وتحويل المرضى للمستشفيات فى حالة احتياجها لإجراء عمليات جراحية، مشدداً على أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قوافل طبية بشكل اسبوعى بمختلف قرى مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

فيما نظمت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر قافلة طبية داخل وحدة توماس3 إدارة إسنا، وذلك فى إطار السعى المستمر لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالى محافظة الأقصر، وضمان وصولها للمواطنين بكافة مدن وقرى المحافظة، حيث يقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، إن القافلة تضمنت جميع التخصصات التالية:- (الباطنة والأطفال والجراحة العامة والجلدية والعظام والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة والكشف المبكر للضغط والسكر) حيث تم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة للحالات بما يقارب 1030 حالة على مدار اليومين في مختلف التخصصات السابق ذكرها وصرف العلاج مجاناً.